- Não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira. Quando estava 11 contra 11, o Fluminense tinha domínio da partida. Cuiabá estava marcando alto, mas saímos na maioria das vezes. A expulsão afetou no resultado do jogo. Jogar com um time mexido, com um jogador a menos, com o calor que estava aqui, ficou muito mais físico e afetou a estratégia que a gente montou. Tivemos que mudar o nosso jeito de jogar. Até o gol do Cuiabá, o jogo estava controlado - disse Diniz, antes de completar:



- Falhamos no primeiro gol e o segundo foi de bola parada. O que afetou hoje não foi (erro do) planejamento, foi a expulsão. Ela foi muito determinante para tudo que aconteceu no jogo.



O Fluminense agora volta todas as atenções para o jogo mais importante da temporada. Na próxima quarta-feira (4), às 21h30, o Tricolor enfrenta o Inter, no Beira-Rio, pela semifinal da Libertadores.