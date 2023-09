Pelo segundo jogo consecutivo, o Fluminense teve que atuar mais de 45 minutos com um jogador a menos. Após Samuel Xavier ser expulso no primeiro tempo da partida contra o Inter, na última quarta-feira, foi a vez de Martinelli repetir a dose neste sábado contra o Cuiabá. O resultado final foi uma derrota tricolor de 3 a 0.



Questionado após a partida, o lateral-direito ressaltou a dificuldade de jogar nesta situação por tanto tempo, mas evitou caçar culpados. Na visão de Samuel, a responsabilidade é de toda a equipe.



+ Quer aprender mais sobre futebol e ainda participar de uma comunidade com mais de 600 pessoas? Clique aqui e saiba mais