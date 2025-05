Há exatos 106 anos, o Estádio das Laranjeiras foi inaugurado diante de mais de 35 mil torcedores para assistir o Brasil golear o Chile pelo torneio Sul-Americano. A casa do Fluminense, que também foi da Seleção Brasileira, marcou o país e o continente por seu pioneirismo.

Palco dos jogos do time profissional até 2003, o gramado de Laranjeiras testemunhou 18 taças conquistadas pela equipe, que depois manteve apenas os treinamentos no local. Atualmente, tornou-se também palco dos jogos da base e do futebol feminino, que conquistou seu primeiro troféu no local em 2021.

Construção do Estádio das Laranjeiras e participação no Sul-Americano

Antes da construção do estádio, o Fluminense mandava seus jogos no campo situado na Rua Retiro da Guanabara (atual Álvaro Chaves), inaugurado em 1904 em partida entre o Tricolor e o Paulistano, que contou com quase mil presentes. Cerca de um ano depois, Arnaldo Guinle, patrono do clube e proprietário do terreno, levantou as primeiras arquibancadas para futebol no Rio de Janeiro.

Por sua estrutura pioneira, o estádio tornou-se palco dos confrontos estaduais, recebendo jogos de outros times e marco importante na vida social carioca. Mais tarde, em 1912, receberia o primeiro jogo oficial da Seleção Brasileira, contra os ingleses do Exeter City. Aquele time contava com dois representantes tricolores: o goleiro Marcos Carneiro de Mendonça (que mais tarde seria presidente do Fluminense) e Oswaldo Gomes, que marcou o primeiro gol da história da seleção pentacampeã do mundo.

Jornal “O Paiz”, em 10 de junho de 1918 (Foto: Reprodução/O Paiz)

Em outubro de 1917, por decisão Confederação Sul-Americana de Futebol, o Rio de Janeiro foi definido como sede do Campeonato Sul-Americano de 1918 - que acabou acontecendo apenas em 1919 por conta de uma epidemia de gripe que atingiu a cidade. Uma vez escolhida a sede, faltava determinar em qual estádio jogariam Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.

Assim, Flamengo e Fluminense apresentaram propostas em uma reunião da Confederação Brasileira de Desportos (CBD, equivalente à CBF). Com as obras do estádio já em andamento, a entidade aprovou por unanimidade a iniciativa tricolor.

Páginas da revista “Fon Fon”, 1919, mostram o primeiro gol do Brasil contra a Argentina na competição. (Foto: Reprodução/Fon-Fon)

A construção começou em 22 de maio de 1918, quando as arquibancadas de madeira foram desmontadas e vendidas ao Sport Club do Recife. Durante esse período, o Flu passou a mandar seus jogos no campo do Botafogo, em General Severiano, e no do Flamengo, na Rua Paysandu.

Inaugurado em 11 de maio de 1919, o jogo de estreia do primeiro estádio do Brasil e da América do Sul foi uma goleada por 6 a 0 do Brasil sobre o Chile, válido pelo Campeonato Sul-Americano, atual Copa América. Depois, a Seleção venceu a Argentina e o Uruguai, sagrando-se campeã continental. Sobre a partida contra os hermanos, o Jornal do Commercio destacou o desempenho dos “onze elementos do team”, citando Fortes, “o grande half tricolor” e o goleiro Marcos. Outros atletas que compuseram o time foram Bianco, Friedenreich, Heitor, Néco, Millon, Sergio e Amilcar.

Mais de 35 mil torcedores compareceram ao Estádio das Laranjeiras para assistir Brasil x Chile (Foto: Reprodução/Jornal do Comércio)

Números do Fluminense no Estádio

Fred em treino em Laranjeiras (Foto: Nelson Perez/FFC)

Até 2003, o Estádio Manoel Schwartz recebeu 859 jogos do time profissional do Fluminense, sendo 539 vitórias, 163 empates e 157 derrotas. No histórico gramado de Laranjeiras, o clube levantou 18 taças até a data, número que foi ampliado por Xerém nos anos seguintes.

No campo, o Flu balançou as redes 2.172 vezes, sendo Preguinho (1925-1938) o maior artilheiro com 78 tentos, seguido por Russo, com 74. Em oitavo no ranking, Super Ézio (1991-1995) é o goleador mais recente, com 44 feitos.



Palco de inúmeros clássicos, o maior público foi em uma vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 3 a 1 em 1925, enquanto a maior goleada sobre um rival foi um 6 a 0 sobre o Botafogo. Maior goleada foi em 1906, quando venceu o Football Athletic por 11 a 0.