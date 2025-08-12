O América de Cali, que enfrenta o Fluminense nas oitavas de final da Sul-Americana, tem um tabu de 30 anos contra brasileiros em competições da Conmebol. O confronto acontece nesta terça-feira (12), às 21h30, no Estádio Pascual Guerrero, na Colômbia.

continua após a publicidade

➡️ América de Cali x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

O jejum de vitórias sobre times do Brasil já chegava a 17 anos quando a equipe de Cali derrotou o Bahia nos playoffs e conquistou a vaga para as oitavas de final. A última vitória havia sido em 2008, quando derrotou o Botafogo por 1 a 0, também pela Sul-Americana. Na ocasião, apesar do resultado positivo, não se classificou para as quartas por ter perdido o jogo de ida por 3 a 1.

Diante do Tricolor, o tabu será o de vencer duas vezes seguidas uma equipe brasileira, o que não acontece desde 1995. Na época, pela Copa Conmebol, o América de Cali venceu o Corinthians por 3x1 nas quartas de final, e o Atlético-MG por 4x3, mas perdeu a volta e caiu na semifinal.

continua após a publicidade

➡️ América de Cali tem dúvidas e desfalques para enfrentar o Fluminense na Sul-Americana

Essa competição é tida como uma precursora da Sul-Americana e envolvia 16 participantes, sendo quatro do Brasil, que se enfrentaram em mata-mata. Além dos citados, Guarani e Ceará também disputaram. O Galo chegou à final e foi superado pelo Rosário Central.

Murillo comemora gol do América de Cali sobre o Bahia (Foto: divulgação / América de Cali)

Duelo inédito contra o Fluminense

O confronto entre América de Cali e Fluminense é inédito. O Tricolor avançou na primeira colocação do Grupo F, que tinha Once Caldas, também classificado para as oitavas através dos playoffs, GV San José e o Unión Española.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense altera lista de inscritos na Sul-Americana

➡️Fluminense conhece caminho até a final da Sul-Americana

Já o time colombiano, ficou em segundo do Grupo C, atrás o Huracán e precisou passar pela repescagem para avançar ao mata-mata. No jogo de ida, empatou sem gols com o Bahia na Arena Fonte Nova e, na volta, venceu por 2 a 0.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense