Fluminense

América de Cali tem tabu de décadas contra brasileiros em competições da Conmebol

Time colombiano não vence dois brasileiros seguidos desde 1995

Jean Lucas, do Bahia, disputa bola com Cristian Barrios, do America de Cali, em jogo pela Sul-Americana
imagem cameraJean Lucas, do Bahia, e Barrios, do América de Cali, disputam a bola em jogo da Sul-Americana (Foto: Joaquín Sarmiento/AFP)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
06:15
  • Matéria
  Matéria

O América de Cali, que enfrenta o Fluminense nas oitavas de final da Sul-Americana, tem um tabu de 30 anos contra brasileiros em competições da Conmebol. O confronto acontece nesta terça-feira (12), às 21h30, no Estádio Pascual Guerrero, na Colômbia.

O jejum de vitórias sobre times do Brasil já chegava a 17 anos quando a equipe de Cali derrotou o Bahia nos playoffs e conquistou a vaga para as oitavas de final. A última vitória havia sido em 2008, quando derrotou o Botafogo por 1 a 0, também pela Sul-Americana. Na ocasião, apesar do resultado positivo, não se classificou para as quartas por ter perdido o jogo de ida por 3 a 1.

Diante do Tricolor, o tabu será o de vencer duas vezes seguidas uma equipe brasileira, o que não acontece desde 1995. Na época, pela Copa Conmebol, o América de Cali venceu o Corinthians por 3x1 nas quartas de final, e o Atlético-MG por 4x3, mas perdeu a volta e caiu na semifinal.

Essa competição é tida como uma precursora da Sul-Americana e envolvia 16 participantes, sendo quatro do Brasil, que se enfrentaram em mata-mata. Além dos citados, Guarani e Ceará também disputaram. O Galo chegou à final e foi superado pelo Rosário Central.

Murillo comemora gol do América de Cali (Foto: divulgação / América de Cali)
Murillo comemora gol do América de Cali sobre o Bahia (Foto: divulgação / América de Cali)

Duelo inédito contra o Fluminense

O confronto entre América de Cali e Fluminense é inédito. O Tricolor avançou na primeira colocação do Grupo F, que tinha Once Caldas, também classificado para as oitavas através dos playoffs, GV San José e o Unión Española.

Já o time colombiano, ficou em segundo do Grupo C, atrás o Huracán e precisou passar pela repescagem para avançar ao mata-mata. No jogo de ida, empatou sem gols com o Bahia na Arena Fonte Nova e, na volta, venceu por 2 a 0.

