Fluminense

América de Cali tem dúvidas e desfalques para enfrentar o Fluminense na Sul-Americana

Times se enfrentam pelas oitavas de final nesta terça-feira (12)

América Cali
Diego Raimondi, treinador do América de Cali (Foto: Reprodução/América de Cali)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
19:21
O América de Cali, adversário do Fluminense na Sul-Americana, terá desfalques para o jogo das oitavas de final. A bola rola nesta terça-feira (12), às 21h30, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube, Dylan Borrero e Jan Lucumi, que teve passagem apagada pelo Tricolor, não jogam a ida. Jhon Murillo, Mateo Castillo e Éder Balanta são dúvida.

Desfalques do América de Cali

O meia Dylan Borrero, de 23 anos, teve uma lesão detectada no músculo adutor e será desfalque no jogo de ida. O jogador foi tranferido do Fortaleza para o América de Cali nesta temporada e atuou em dois jogos na competição, contribuindo com uma assistência na vitória sobre o Bahia, nos playoffs.

Além dele, Jan Lucumi, conhecido do Fluminense, também não joga. O meia autou em oito jogos da Sul-Americana, sendo titular em dois e marcou um gol.

Dúvidas do elenco colombiano

O treinador Diego Raimondi tem três dúvidas para o confronto contra o Fluminense, que são os atletas em processo de recondicionamento físico. Assim como Borrero, Jhon Murillo, de 29 anos, também contribuiu para a classificação do time para as oitavas de final da Sul-Americana.

O atacante, que atua mais pela esquerda, marcou o primeiro gol contra o Bahia e abriu o caminho da vitória por 2 a 0. Ele pertencia ao San Luis, do México, e estreou no novo time em julho, num amistoso contra o Deportivo Pereira, em que marcou o gol do time na derrota por 2 a 1. Foi titular nas duas partidas que disputou do Campeonato Colombiano.

Outro meio-campista é Éder Balanta, que se lesionou em abril num confronto contra o Águilas Doradas, pelo campeonato nacional. Na mesma situação está o lateral direito Mateo Castillo, de 22 anos. No campeonato nacional, foi titular em sete dos 10 jogos que entrou. O defensor deu uma assistência, quatro passes decisivos e sete finalizações.

América Cali enfrenta o Fluminense na Sul-Americana
Jhon Murillo, comemora a classificação do América de Cali para as oitavas de Sul-Americana (Foto: Reprodução/América de Cali)

