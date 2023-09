O atleta do Fluminense foi avisado no intervalo da partida no Raulino de Oliveira e celebrou a notícia:



- Fico feliz demais. O Ramon (Menezes) já me conhece. Nós participamos do Sul-Americano Sub-20 e eu estava constantemente na seleção. Tive uma lesão, poderia ter sido convocado antes da lesão, mas foi tudo um plano de Deus. Fico feliz demais - disse Alexsander sobre a convocação para a seleção, em entrevista à TV Globo.



A preparação da seleção brasileira pré-olímpica tem início nesta segunda-feira (4). A previsão é de que a delegação esteja completa na terça no Marrocos, onde o Brasil fará dois amistosos contra a seleção sub-23 local.



Além dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a seleção de Ramon Menezes disputará o Pan-Anamericano a partir de outubro deste ano em Lima, no Peru.