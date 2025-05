GV San José x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo SAN FLU Sul-Americana 4ª rodada Data e Hora quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Hernando Siles, La Paz, Bolívia Árbitro Alexis Herrera Assistentes Alberto Ponte e Jose Martinez Var Angel Arteaga Onde assistir

Fluminense e GV San José se enfrentam pela 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida será nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. A transmissão será exclusiva pela Paramount+ (streaming).

O confronto envolve o líder e o lanterna do grupo F. O Tricolor está em primeiro, com sete pontos, sendo duas vitórias e um empate. Na estreia, venceu o Once Caldas fora de casa por 1 a 0, depois, no Maracanã, goleou o time boliviano por 5 a 0 e, na terceira rodada, empatou em 1 a 1 com o Unión Española, no Chile. Por sua vez, o GV San José está em último, com apenas um ponto, conquistado no empate com os chilenos.

O Fluminense embarcou rumo à La Paz na tarde desta quarta-feira (7). Por questões médicas, Renato Gaúcho não viajou com o time, que será comandado por Alexandre Mendes, auxiliar, como ocorreu na última rodada. Por conta da altitude, que oferece um desgaste a mais, a comissão técnica optou por poupar alguns dos principais jogadores novamente, como Arias, Ganso e Fábio.

Renato Augusto em treino do Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)

Entre os relacionados, a grande novidade é Renato Augusto que, como mencionou Renato Gaúcho na coletiva após a vitória contra o Sport, deve receber oportunidade de entrar em campo. O meia, que está a mais de três meses sem jogar, esteve à disposição do treinador no confronto pelo Brasileirão, mas não entrou. Além dele, os laterais Guga e Léo Jance, e o meia Hércules, que retornam de lesão, também viajaram.

Outros que ficaram no Rio de Janeiro, mas em tratamento, são Cano, por contusão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e Otávio, em recuperação após a cirurgia no tendão de Aquiles. Thiago Silva, que está em transição, também não estará à disposição.

✅ FICHA TÉCNICA

GV SAN JOSÉ X FLUMINENSE

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Hernando Siles, La Paz, Bolívia

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Alberto Ponte e Jose Martinez (VEN)

🔎 VAR: Angel Arteaga (VEN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GV SAN JOSÉ (Técnico: Dálcio Giovagnoli)

Poveda; Jhoni Ramallo, Andrés Landa, Augusto Seimandi, Diego Saavedra; Fabricio Vasquez, Joel Bejarno,Alexis Ribera, Fernando Arismendi; Freddy Roca e López Pisano.

FLUMINENSE (Técnico: Alexandre Mendes)

Vitor Eudes; Guga, Manoel, Thiago Santos e Renê; Facundo Bernal, Hércules e Lezcano (Renato Augusto); Kevin Serna, Paulo Baya e Lavega.