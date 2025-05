Atlético-MG x Fluminense: Arena MRV é liberada para a partida

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG teve boa notícia, a Arena MRV foi liberada para a partida contra o Fluminense, neste domingo (11). O estádio ficou sem receber uma partida desde dezembro de 2024, após passar por troca de gramado e obras para melhorias na acústica.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Será a estreia do gramado sintético da casa do Galo. O Atlético chegou a promover um treino na última semana para que os jogadores conhecessem o gramado. É provável que antes da partida, os alvinegros ainda promovam uma nova atividade.

As vendas de ingresso começarão nesta quinta-feira. Nesta volta, haverá limite de carga para 40 mil torcedores.

Último jogo na Arena



A última vez que o Atlético entrou em campo na Arena MRV foi na última rodada do Brasileirão do ano passado. A partida foi no dia 8 de dezembro, cinco meses atrás.

continua após a publicidade

Naquela oportunidade, o Atlético precisava vencer para se garantir na Série A sem depender de outros resultados. Com a combinação que acontecia no momento, o Galo se fosse derrotado iria ser rebaixado.

Na segunda etapa, Rubens sofreu pênalti, que Hulk cobrou, mas o goleiro espalmou. No rebote, o camisa 44 apareceu para marcar e garantir o Galo na elite do futebol nacional em 2025.

continua após a publicidade

Rubens em Atlético-MG x Athletico-PR (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Desde então o Atlético não joga na Arena MRV. O Mineirão tem sido a casa atleticana nesta temporada até aqui, enquanto a arena passava por troca de gramado e obras para melhoria da acústica do estádio.

Sequência fora de casa

O Atlético está em uma fase da temporada em que está com cinco partidas seguintes fora de Belo Horizonte. Já foram quatro partidas, com uma vitória e três empates.

23/04 - Caracas 1 x 1 Atlético - Sul-Americana - Estádio Olímpico de la UCV. Venezuela

26/04 - Mirassol 2 x 2 Atlético - Brasileirão - Estádio José Maria de Campos Maia

29/04 - Maringá 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil - Estádio Willie Davids

05/05 - Juventude 0 x 1 Atlético - Brasileirão - Estádio Alfredo Jaconi

08/05 - Deportes Iquique x Atlético - Estádio Tierra de Campeones