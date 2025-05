O Tour da Taça do Mundial de Clubes da Fifa chegou ao Fluminense nesta quarta-feira (7). Como primeira parte da exibição, o troféu foi ao Santuário do Cristo Redentor, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, e à Laranjeiras, na sede social do clube, onde ficou exposta no gramado e no Salão Nobre.

Na quinta-feira (8), o tour continua pelo Pão de Açúcar e Maracanã, onde torcedores tricolores poderão tirar fotos com a taça e sócios terão experiências exclusivas. Na sequência, o troféu viaja para São Paulo e será exposto para a torcida do Palmeiras.

A primeira parada foi no Santuário do Cristo Redentor, onde ficou exposta diante da paisagem estonteante da cidade. No loca, a taça foi abençoada pelo vigário colaborador Padre Cristiano Holtz. Ele ainda recebeu uma camisa do Fluminense que será leiloada e a renda revertida para as obras sociais atendidas pelo Santuário.

Padre com a camisa do Fluminense ao lado da taça do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Fluminense)

Lendas do Fluminense presentes em Laranjeiras

Em seguida, a taça seguiu para a sede social do Flu, em Laranjeiras, onde ficou exposta no Salão Nobre. Inicialmente coberta por uma bandeira do clube, foi apresentada pelo presidente Mário Bittencourt na presença dos ex-jogadores Rubens Galaxe, Paulinho, Tartá, Leandro Euzébio, “Búfalo” Gil, Deley, Lira, Alexandre Torres, Ronald, Marco Antônio e Thiago Neves.

O principal desafio do Fluminense no Mundial será o Borussia Dortmund, jogo de estreia que acontecerá em 17 de junho. Pensando na dificuldades dos confrontos, que ainda tem Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, o clube já pensa em reforços para chegar na janela de transferências que abrirá antes da competição.

- Vocês que me conhecem sabem que eu penso num Fluminense grande. Os jogadores que vieram para cá nos últimos anos, o retorno do Fred, Thiago Silva, Marcelo, a contratação do Fábio… A gente pensa sempre em jogadores que podem envergar nossa camisa e que tem uma grande história no futebol. Nós não temos ainda nada encaminhado, mas nesta janela vamos colocar a cabeça e o coração pra funcionar e, quem sabe, a gente não consegue fazer algo especial - comentou Mário Bittencourt.

Ex-jogadores do Fluminense participam da apresentação da taça do Mundial de Clubes (Foto: Sharon Prais)

Bicampeão Brasileiro em 2010 e 2012, o ex-zagueiro Leandro Euzébio mostrou confiança no elenco tricolor e no trabalho de Renato Gaúcho. Na sua visão, o treinador ainda está encaixando as peças e torce para que os atuais Guerreiros colham os frutos nos Estados Unidos. O ex-atacante Tartá, formado em Xerém e presente nas conquistas do Brasileirão, projetou a estreia contra os alemães.

- É um timaço, vai ser um duelo dificílimo. O que realmente vai acontecer nesse primeiro jogo, nós não sabemos, mas torcemos pra que o Fluminense se prepare da melhor forma, chegue confiante e possa representar bem essas três cores que traduzem tradição - analisou.