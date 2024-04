Adversário do Fluminense, Colo-Colo perde último jogo antes da rodada na Libertadores

Colo-Colo perdeu uma partida antes de encarar o Fluminense na Libertadores (Foto: Divulgação/Ñublense)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O próximo adversário do Fluminense na Libertadores, o Colo-Colo, do Chile, perdeu no Campeonato Chileno. O técnico Jorge Almirón optou por poupar os jogadores, visando o duelo contra o Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O Colo-Colo jogou fora de casa e foi superado pelo Ñublense. Gabriel Graciani, Bernardo Cerezo e Patricio Rubio balançaram a rede.

A expectativa era de que Jorge Almirón poupasse apenas Arturo Vidal, Guillermo Paiva e Maximiliano Falcón. Porém, o técnico resolveu escalar um time completamente alternativo e somente o goleiro Bryan Cortés foi mantido entre os titulares.

Este foi o último desafio do Colo-Colo antes de enfrentar o Fluminense na Libertadores. Os chilenos lideram o Grupo A da competição por vencerem o Cerro Porteño na estreia. Já o Fluminense é o segundo, tendo em vista que empatou com o Alianza Lima, no Peru.

Fluminense enfrenta o Colo-Colo na segunda rodada da Libertadores (Foto: Divulgação/Ñublense)

O Fluminense enfrenta o Colo-Colo na terça-feira (9), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Este será o primeiro jogo do Tricolor no Maracanã após o título inédito em 2023.