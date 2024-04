Defensor do Fluminense passa por cirurgia e tem futuro incerto no clube em 2024

Zagueiro do Fluminense, Marlon foi submetido a uma artroscopia no joelho (FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 14:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Contratado por empréstimo pelo Fluminense na temporada passada, Marlon foi submetido a uma artroscopia, na manhã deste sábado (6). O procedimento foi feito pela equipe médica do clube e foi considerado um sucesso.

Em 2024, o defensor demorou para estrear pelo Tricolor por conta de dores no joelho esquerdo no início do ano. Ainda assim, o jogador participou dos clássicos contra Botafogo e Flamengo, pela Taça Guanabara.

O atleta tem contrato com o Fluminense até o final de junho, uma vez que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No entanto, o zagueiro tem futuro incerto, uma vez que precisará ficar sem atuar por tempo indeterminado e seu vínculo está próximo do fim.

No elenco, Fernando Diniz conta com Felipe Melo, Thiago Santos, Manoel e Felipe Andrade para a posição, enquanto David Braz também não está nos planos do treinador. Há a expectativa de que o clube busque a contratação de Thiago Silva no meio do ano.