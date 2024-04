Marquinhos comemora seu primeiro gol com o Fluminense na estreia da Libertadores (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Por conta das diversas lesões no elenco do Fluminense, Marquinhos foi titular pela segunda vez consecutiva na equipe de Fernando Diniz. E o camisa 77 aproveita suas chances para mostrar versatilidade e provar que pode ser uma opção dentro do elenco.

Último jogador a ser contratado pelo clube em 2024, o jovem não devia esperar ser titular tão cedo de um elenco que conquistou a América do Sul há poucos meses. No entanto, as lesões de Keno, Douglas Costa, Ganso, Cano, além do cumprimento de suspensão de John Kennedy fizeram com que o ponta "furasse a fila".

Embora Marquinhos já tenha entrado em campo contra Madureira e Botafogo, o atacante não conseguiu ter a minutagem necessária para mostrar serviço. Mas no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o jogador entrou como lateral-direito por necessidade, mas também para dar mais agressividade ao time, que havia sofrido uma derrota no confronto de ida por 2 a 0.

Diante do Alianza Lima, Marquinhos atuou como ponta e lateral-esquerdo (ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Embora a entrada do camisa 77 naquela partida não tenha resultado no efeito esperado, o jogador não comprometeu e provou que pode ser útil por conta de sua versatilidade. Embora tenha surgido como um extremo, o atleta também consegue atuar como um meio-campista e até mesmo fazer parte de uma linha de defesa.

Na estreia do Fluminense na Libertadores, Marquinhos atuou em sua posição de origem e foi um dos melhores homens em campo pelo Tricolor. Apesar da pouca criatividade do time de Fernando Diniz, o ponta era uma espécie de válvula de escape por conta de sua velocidade e seus dribles. E sua atuação foi coroada com um gol de cabeça surgindo na segunda trave após cobrança de escanteio.

- Esse gol foi uma percepção do Marquinhos. Ele estava muito bem no jogo, confiante, percebeu o espaço. O cruzamento era mais direcionado para o Lelê, que atraiu bastante a marcação e ele (Marquinhos) entrou no espaço intuitivamente - analisou Fernando Diniz sobre a partida do camisa 77 contra o Alianza Lima.

É possível que Marquinhos não tenha oportunidades na equipe quando o comandante tiver seus principais jogadores à disposição. No entanto, o atleta luta para ser opção, prova que pode ser útil em partidas em que o Time de Guerreiros tenha que utilizar um time alternativo devido a quantidade de jogos, mas também mostra suas credenciais pensando no futuro.

Em um elenco com uma média de idade muito alta, o atacante de 20 anos pode ser comprado em definitivo caso agrade a diretoria e comissão técnica. Com a possibilidade de saída de Jhon Arias para a Europa, o Fluminense conta com Douglas Costa e Keno com contratos até o fim de 2025. Mas sem a mesma perspectiva no longo prazo, uma vez que estão com 33 e 34 anos, respectivamente.

Mapa de calor de Marquinhos contra Alianza Lima (Footstats)