Zico exalta elenco e destaca jogador do Flamengo: ‘É outro nível’

Um dos principais jogadores do elenco atual do Flamengo chamou a atenção de Zico, que o destacou dentre um plantel estrelado. Durante gravação, o Galinho destacou a qualidade de Léo Ortiz, que respondeu à declaração.

Durante uma gravação, o ídolo do Flamengo fez uma comparação entre o elenco campeão mundial do Flamengo, na década de 80, e plantel atual, citando o time de 2019, campeão brasileiro e da Libertadores. Para ele, todos os atletas poderiam integrar o elenco de sua época, mas alguns amargariam o banco.

– Eu acho que no grupo, por exemplo, de 2019, todos eles poderiam jogar na década de 80. Seriam banco lá, tudo bem, mas seria um banco de luxo (risos). O Flamengo de hoje tem um plantel muito bom. Um jogador de hoje que me encanta muito é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível.

A declaração viralizou nas redes sociais e chegou até o zagueiro, que respondeu aos elogios do ídolo rubro-negro. Léo Ortiz é torcedor declarado do Flamengo, e, inclusive, sua foto de perfil nas redes sociais, é uma montagem com o seu rosto em uma clássica foto de Zico. Confira a publicação:

O jogador foi anunciado pelo Rubro-Negro na primeira janela de 2024 e caiu nas graças da torcida com boas atuações e polivalência durante a temporada. Desde então, foram 43 jogos disputados, dois gols e duas assistências.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (12), em clássico contra o Botafogo, em jogo atrasado válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A equipe de Filipe Luís é o atual segunda colocado, com 14 pontos, e vai em busca do topo da tabela na competição.

