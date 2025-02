Após solicitação do Flamengo, a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) alterou o horário do clássico do time rubro-negro com o Vasco. A partida, que anteriormente seria às 16h30 (de Brasília) de sábado (15), passou para 21h45 do mesmo dia. O motivo é o calor excessivo durante o verão na cidade.

- Baseado em relatos dos jogadores e profissionais da comissão técnica, o Clube de Regatas do Flamengo enviou, nesta manhã de segunda-feira (10), uma solicitação à FERJ e aos detentores de direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2025 acerca da programação dos jogos. O pedido foi para que reavaliassem o horário das 16h30, visto que o calor excessivo durante o verão no Rio de Janeiro tem impacto direto na perfomance e saúde dos atletas - publicou o Flamengo.

Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Além disso, o Rubro-Negro disponibilizou um vídeo em que José Boto, diretor de futebol, Fernando Sassaki, médico, Diogo Linhares, preparador físico, e Claudio Pavanelli, fisiologista, abordam o tema.

- É muito nítido os sintomas que os atletas estão apresentando nos finais dos jogos em relação a pré-temporada que tinha uma temperatura mais amena - disse Fernando Sassaki, médico rubro-negro.

Aliás, o desejo do clube rubro-negro é que não tenha mais jogos neste horário durante o verão.

