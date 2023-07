Neste sábado (22), o Flamengo empatou com o América-MG em 1 a 1, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma semana livre para treinos, o Rubro-Negro deixou a desejar na atuação e decepcionou os mais de 65 mil torcedores que estiveram no Maracanã para acompanhar a partida. Ao final do duelo, Victor Hugo explicou o ocorrido e disse que o time já virou o foco para a Copa do Brasil. Veja detalhes na entrevista acima!