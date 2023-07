O Flamengo ficou no empate de 1 a 1 com o América-MG, na tarde deste sábado (22), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. Felipe Azevedo abriu o placar aos 38 minutos do segundo tempo, mas o Rubro-Negro chegou ao empate com Victor Hugo aos 49 da etapa final. Veja os melhores momentos no vídeo acima!