O Flamengo empatou em 1 a 1 com América-MG, neste sábado (22), no Maracanã, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida se iniciou com grande apresentação do Fla e muita intensidade para os dois lados. O Rubro-Negro empilhou chances de gol, mas não conseguiu converter. O fim do primeiro tempo foi marcado por algumas falhas do time de Sampaoli e preocupação com o placar perigoso.