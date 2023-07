- Temos que analisar tudo. Mas quando temos uma semana cheia para treinar, aproveitamos o tempo para consolidar alguma carência do time. Hoje foi um jogo que, mentalmente, acreditávamos que ganharíamos, mas com passar do tempo fomos neutralizados e também não aproveitamos as chances claras que tivemos. Isso provocou ansiedade e desespero. Não sei se é por causa de uma semana longa de treinos ou é porque não chegamos mentalmente tão preparados para o jogo. A equipe não soube superar a marcação do adversário, isso criou imprecisão.