Em contato com a reportagem, Maurício Gomes de Mattos relatou como foi a receptividade dos dirigentes do Benfica na reunião, que teve a presença do vice-presidente do time português, Domingos Almeida Lima. Além disso, o responsável pelas Embaixadas e Consulados do Flamengo afirmou que ainda irá se encontrar com representantes de Real Madrid (ESP) e Barcelona (ESP).