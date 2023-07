Ao longo desta semana, o Flamengo encaminhou a renovação de contrato com a PixBet, uma das patrocinadoras do clube. O novo acordo deve render R$ 43 milhões de reais ao Rubro-Negro. Vale lembrar que a empresa de apostas esportivas estampa os ombros do uniforme do Clube da Gávea.



O LANCE! confirmou as informações do UOL de que as partes ainda negociam se o vínculo irá durar um ou dois anos. O contrato atual termina no fim desta temporada e rendeu quase R$ 50 milhões aos cofres do Rubro-Negro. A valorização no valor anual, inclusive, foi uma das questões mais celebradas pelo Rubro-Negro.