Gabigol tem contrato válido com o Flamengo até dezembro de 2024, e caso as partes concluam as negociações, a ideia é cancelar o vínculo atual para a assinatura do novo. Dessa forma, se as tratativas forem concluídas de forma rápida, a nova assinatura será até meados de 2028. Caso só se resolva no fim do ano, o acordo vai até dezembro de 2029.