O Flamengo pode ter um reforço importante para o clássico contra o Fluminense. O lateral direito Matheuzinho, ausência desde março por conta de uma grave lesão na tíbia da perna esquerda, voltou a treinar com o grupo nesta semana e está à disposição de Sampaoli. Apesar disso, vale destacar que as chances de relação do garoto do Ninho são baixas.



No entendimento do departamento médico, Matheuzinho ainda não está 100% para retornar e, caso seja relacionado neste fim de semana por Sampaoli, seria muito mais para ganhar ritmo de jogo. O LANCE! apurou que o lateral deve ficar à disposição mesmo no jogo contra o América-MG, no sábado, dia 22 de julho.