O Flamengo já anunciou três jogadores nesta janela de transferências do meio do ano, mas segue em busca de novos reforços para o plantel. Os dois principais focos do Rubro-Negro não são surpresas, e os nomes são Claudinho, do Zenit, e De La Cruz, do River Plate. As negociações seguem em andamento, sendo mais quentes com o clube russo do que com os argentinos.