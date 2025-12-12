Fora do Brasil? Flamengo bate martelo sobre planejamento para a pré-temporada de 2026

A temporada de 2025 já está chegando ao fim e o Flamengo, que disputa o Mundial em Doha, no Catar, já começa a definir o seu caminho para 2026. A reportagem do Lance! apurou que, diferentemente dos últimos anos, o time carioca realizará a sua pré-temporada no Brasil.

Inicialmente, o Flamengo cogitou iniciar a próxima temporada fora do país, nos Estados Unidos. O clube recebeu propostas para realizar atividades em Orlando, por exemplo. A ideia de viajar para fora o exterior era bem vista pela comissão técnica e diretoria, uma vez que permite um tempo maior de integração entre os atletas, além de uma observação mais detalhada no cotidiano (alimentação e sono, por exemplo).

Entretanto, pesou o curto espaço de tempo entre os calendários de 2025 e 2026. Classificado para a semifinal do Mundial, o Flamengo, caso avance para a final, só entratará de férias no dia 18 de dezembro (dia seguinte da possível partida contra o PSG). Diante das mudanças do calendário do futebol brasileiro, os campeontos começarão mais cedo no próximo ano, o que também encurta o período de descanso dos atletas.

Rossi durante pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Campeonato Carioca, por exemplo, começa no dia 14 de janeiro para o Rubro-Negro, que estreia contra o Bangu. Com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, o time de Filipe Luís contará com as partidas da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, respectivamente. A decisão nacional deve ocorrer na semana do dia 24 de janeiro, com adversário ainda indefinido (será Cruzeiro, Corinthians, Fluminense ou Vasco). Já o confronto contra o Lanús, da Argentina, no mês seguinte.

Campeonato Brasileiro também começa mais cedo

Com a Copa do Mundo em 2026, a CBF optou por adiantar o Brasileirão. Assim, a primeira rodada do torneio será no dia 28 de janeiro. Ou seja, o primeiro mês do ano contará com jogos importantíssimos para o Flamengo.

Data de reapresentação do elenco ainda não foi definida

Além da definição sobre o local da pré-temporada, a repotagem do Lance! também apurou que a data de reapresentação dos atletas está indefinida. Por conta da disputa do Intercontinental, a comissão técnica ainda não decidiu quando os jogadores se reapresentarão.

Ou seja, se o Flamengo for eliminado pelo Pyramids, do Egito, retornará aos treinos em uma data; se avançar para a decisão, o retorno será mais tarde.

