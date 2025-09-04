Flamengo: por que Bruno Henrique não compareceu presencialmente ao julgamento?

No Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), instância que julga o caso de Bruno Henrique, do Flamengo, geralmente não há obrigatoriedade de comparecimento pessoal dos réus ao tribuinal. De folga dos compromissos do clube, o jogador optou por não comparecer (pessoalmente) ao tribunal, mas se fez presente remotamente e segue em viagem com a família.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: acompanhe o julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo

Bruno Henrique, atleta do Flamengo, participou remotamente do julgamento (Foto: Lucas Bayer)

Nas redes sociais, a esposa do jogador, Gisellen Ramalho, compartilha momentos da viagem, enquanto aproveitam as folgas de quatro dias, concedidas pelo Rubro-Negro. O elenco do Flamengo retorna às atividades no Ninho do Urubu nesta sexta (5), após a primeira sessão do julgamento de Bruno Henrique.

Bruno Henrique pode receber até dois anos de suspensão do futebol, além de multa de até R$ 200 mil. A denúncia é resultado do inquérito 107/2025, que investigou o atleta do Flamengo por forçar um cartão amarelo na partida entre Flamengo e Santos, pelo Brasileirão 2023, para beneficiar apostadores.

continua após a publicidade

O julgamento

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, está sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quinta-feira (4), desde às 9h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

O STJD, após arquivar denúncia de Bruno Henrique em novembro do ano passado, julgará o caso em primeira instância. Com novos elementos, a investigação na esfera esportiva foi desarquivada.

continua após a publicidade

As penas acumuladas podem chegar a suspensão de 360 a 720 dias, além de penas em partidas e três multas de R$ 100 a R$ 100 mil.

Relembre o caso que investiga cartão amarelo de Bruno Henrique em Flamengo x Santos

Bruno Henrique foi denunciado em junho pelo Ministério Público do DF, junto com o irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, em Brasília. O jogador estava pendurado com dois cartões.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular de Wander serviram de base para a denúncia.

A investigação da Polícia Federal começou em agosto de 2023. Em novembro, Bruno Henrique e outros suspeitos foram alvo de buscas, e o indiciamento ocorreu em abril deste ano.