AO VIVO: acompanhe o julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quinta-feira (4), às 9h (de Brasília), no Rio de Janeiro. O camisa 27, capitão do time carioca, é acusado de ter forçado um cartão amarelo em 2023, em partida contra o Santos, para beneficiar apostadores. O repórter Lucas Bayer estará presente no julgamento e o Lance! irá trazer todo o desenrolar da história. A presença de Bruno Henrique será de forma remota.

VEJA O TEMPO REAL DO JULGAMENTO DE BRUNO HENRIQUE

9h40: Membros do STJD analisam outros casos antes do julgamento de Bruno Henrique.

9h20: Bruno Henrique entra na sessão remotamente.

(Foto: Lucas Bayer)

09h13: Começa o julgamento de Bruno Henrique.

09h10: Flavio de Araújo Willeman, vice-presidente do Flamengo, veio representando o clube carioca. Michel Assef Filho, advogado do Flamengo, foi o escolhido pra defender o Bruno. Ele também já está presente no STJD.

(Foto: Lucas Bayer)

09h00: A imprensa foi liberada para entrar na sala onde acontecerá o julgamento.

08h50: Bruno Henrique será julgado pelo STJD em breve. O jogador irá participar da audiência online. Enquanto isso, Flavio de Araújo Willeman, vice-presidente do Flamengo, já está presente.