São Paulo terá nova dupla de desfalques contra o Flamengo na Vila Belmiro
O São Paulo gira a chave após a vitória contra o Vasco e começa a olhar para o Flamengo. O jogo será na quarta-feira (5), na Vila Belmiro, mas o Tricolor lida com dois novos problemas. Alan Franco e Enzo Díaz não poderão ser relacionados para o confronto.
A dupla levou o terceiro amarelo contra o Cruzmaltino e agora vai cumprir suspensão. Isso abre um problema principalmente para a posição de Enzo Díaz. Sem Wendell, com uma lesão na fáscia do pé que deve tirá-lo de rota até o final do ano, a única opção para a posição será o jovem Patryck Lanza.
➡️São Paulo vence o Vasco e entra de vez na briga pelo G-7 do Brasileirão
Na defesa, a situação é mais fácil de lidar. Sem Alan Franco, o São Paulo pode contar com Sabino ou Rafael Tolói fechando um sistema com Ferraresi e Arboleda, que devem ser as principais opções para o trio de zagueiros de Hernán Crespo.
O São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0, na noite deste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Os gols foram marcados por Lucas Moura, de pênalti, no primeiro tempo, e Luiz Gustavo, na segunda etapa. O Tricolor Paulista não vencia o Cruz-Maltino no estádio havia 12 anos.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Com o resultado, o São Paulo chegou à oitava colocação na tabela, com 44 pontos. A equipe de Hernán Crespo se beneficia do cenário de um possível G7, graças à final da Libertadores que envolve Palmeiras e Flamengo. Caso um dos dois conquiste a Libertadores e o outro o Brasileirão, abre-se mais uma vaga para o torneio continental, uma combinação que, ainda que dependa do rival, amplia o fôlego do São Paulo nesta reta final.
São Paulo se reapresenta nesta segunda
Para enfrentar o Flamengo na quarta-feira, o São Paulo terá somente dois dias de treinamento. A equipe retornou em voo fretado na noite de domingo e se apresentou na parte da manhã no SuperCT.
