17/11/2024

Everton Ribeiro, jogador do Bahia, visitou o hotel da delegação brasileira em Salvador (BA) neste domingo (17). O meio-campista, acompanhado de seus filhos, Guto e Totói, reencontrou velhos amigos de Flamengo, como Vini Jr e Lucas Paquetá.

Em sua conta no Instagram, Everton publicou as imagens ao lado dos jogadores. Além disso, também compartilhou fotos dos seus filhos com os convocados da Seleção.

Além de Lucas Paquetá e Vini Jr, Gerson também jogou com Everton Ribeiro no Flamengo. Outro nome da Seleção que esteve com ele no Rubro-Negro é o técnico Dorival Júnior.

Números de Everton Ribeiro pelo Flamengo

Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017. Em poucos anos se tornou capitão da equipe, supercampeão e ídolo do clube. Ao todo, foram 394 jogos, 61 assistências, 46 gols e 11 títulos conquistados: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Cariocas.

Ao fim de contrato, Ribeiro assinou com o Bahia. Antes de deixar o clube, ele recebeu homenagem da diretoria. Na cerimônia, Everton recebeu uma placa comemorativa, medalhas personalizadas e posou para fotos ao lado da família e dos 11 títulos que conquistou durante a passagem pelo Fla. Em vídeo, o camisa 7 descreve a trajetória no Flamengo como "os anos mais bonitos da minha vida".