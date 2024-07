Torcedores do Leixões protestam contra aquisição do Flamengo (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 10:45 • Matosinhos (POR)

Em um jogo de futebol de areia, um grupo de torcedores do Leixões protestou contra a venda do clube para o Flamengo. Perto de concretizar a compra, o Rubro-Negro foi alvo de reclamações e frases duras por parte de aficionados portugueses, que querem se manter independentes.

O Leixões enfrentava o Nazaré, no sábado (20), na cidade de Matosinhos, quando o protesto foi realizado. Veja algumas fotos do movimento abaixo:

Torcida do Leixões, de Portugal, protesta contra aquisição do Flamengo (Foto: Reprodução / X)

A NEGOCIAÇÃO 💰

A boa relação entre Flamengo e Leixões já é antiga. Em 2020, os lusitanos acertou as contratações de Matheus Alves e Wendel, criados no Ninho do Urubu. Já neste ano, foi a vez do zagueiro Gabriel Noga, que foi emprestado de início e comprado em definitivo na janela atual; Werton, que recebeu oportunidades com o técnico Tite, também foi anunciado após acordo por 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,8 milhões na cotação atual), por 70% dos direitos.

O planejamento do Fla em adquirir um clube europeu é antigo. A intenção é criar uma vitrine no Velho Continente e internacionalizar a marca. O primeiro alvo foi o Tondela, também de Portugal, mas as conversas estagnaram; conforme indicado pelo presidente Rodolfo Landim, a situação com os Heróis do Mar está perto de se concretizar.

- Existem as negociações sim. Estamos em conversas avançadas com o Leixões. A gente está avançando, e se formos mais adiante, levaremos para a aprovação do Conselho Deliberativo - afirmou o mandatário, em entrevista ao Charla Podcast, na segunda-feira (22).