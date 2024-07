Flamengo encaminha venda de cria da base; entenda

Werton jogará pelo Leixões, de Portugal (Foto: Pedro Vilela / getty images)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 10:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante do Flamengo, Werton, de apenas 20 anos, está próximo de se transferir para Leixões, de Portugal. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o clube português que atualmente disputa a segunda divisão do campeonato nacional vai pagar cerca de 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões) por um contrato de quatro temporadas.

O valor do negócio pode parecer baixo, em um primeiro momento, no entanto, o Flamengo mantém 30% do jogador para uma venda futura. Mesma estratégia usada com o volante João Gomes, vendido ao Wolverhampton (ING), por 18,7 milhões de euros, mas com 10% do passe vinculado ao clube carioca.

O atacante será relacionado para o jogo contra o Fortaleza e fará seu último jogo com a camisa do Rubro-Negro. No início da temporada, o Santa Clara, também de Portugal, quase contratou o jogador, porém o Flamengo não assinou o documento porque tinha uma proposta melhor de um time do Chipre. Entretanto, o atleta optou por não ir, e a diretoria, na ocasião, achou melhor deixar o jovem no elenco.

Na temporada, Werton disputou quatro jogos pela equipe profissional do Flamengo. Ele jogou contra Nova Iguaçu, Portuguesa (Campeonato Carioca), Cruzeiro e Cuiabá (Brasileirão). O atacante foi relacionado para 12 partidas, mas não entrou em campo.