Renato Maurício Prado ironiza declaração de Landim, do Flamengo: ‘Dando gargalhada’

Renato Maurício Prado ironizou uma declaração de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 19:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim esteve no "Charla Podcast" nesta segunda-feira (22) e respondeu algumas perguntas sobre o Rubro-Negro. O mandatário afirmou não ter sido responsável por trazer o debate sobre uma possível SAF no clube. O jornalista Renato Maurício Prado ironizou a declaração do empresário.

- Quem trouxe a discussão de SAF para dentro do Flamengo não fui eu, foram os presidentes do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo, que marcaram duas reuniões pregando as vantagens da SAF para o clube. Foi uma convocação feita pelo Bap (Luiz Eduardo Baptista) e pelo (Antônio) Alcides - afirmou Landim.

- (Risos) Landim bota na conta do Bap a discussão da SAF no Flamengo! Que cara de pau! E ainda diz que se for presidente do Conselho Deliberativo será exatamente para barrar a SAF! Só dando gargalhadas! - escreveu Renato Maurício Prado nas redes sociais.

Na conversa, Rodolfo Landim também falou sobre o impasse na negociação de renovação do Gabigol. Segundo o dirigente, a proposta do Rubro-Negro está na mesa e a decisão está nas mãos do jogador. Após dar a vitória ao Flamengo no último jogo, o atacante afirmou que a diretoria "não agiu de forma boa com um ídolo".