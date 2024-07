Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim em entrevista ao Charla Podcast. (Foto: Reprodução/Charla Podcast)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 16:33 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (22), o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim deu entrevista ao Charla Podcast e respondeu sobre o interesse do Rubro-Negro em Claudinho e Paquetá. O dirigente admitiu o interesse, mas reconheceu ser uma negociação difícil.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Claudinho já é um desejo antigo do clube, e nesta janela, a expectativa era para que a contratação se concretizasse, assim como era o desejo do atleta. Mas o Zenit faz jogo duro e não quer liberar o jogador. Segundo o Landim, o Flamengo já havia entrado em acordo com o meio-campista, mas o clube russo aumentou as exigências.

– A gente não esconde. O jogador tem o lado dele de querer disputar campeonatos europeus. Ele é brasileiro, já está lá há muito tempo. Claro que a gente buscou conversar com ele, através do empresário dele. Eu entendi que a gente chegou a um acordo com ele. Entre o Flamengo e o Claudinho não haveria problemas, o problema é com o clube que não quer se desfazer dele. Quando chegamos no nível de exigências, eles aumentaram. Eles não querem vender o jogador. Eu imagino que o jogador não esteja feliz lá.

Claudinho ou Paquetá: quem se encaixaria melhor no Flamengo? Confira!

As negociações ainda estão em curso. O Rubro-Negro chegou no seu teto para a proposta ao jogador, e agora depende do bom senso do clube europeu.

– No fundo a gente acredita no bom senso mesmo sendo russo. A gente não quer trazer jogadores para serem mais um. Para trazer um jogador para o elenco do Flamengo tem que ser um jogador que traga um diferencial.

Presidente do Flamengo revela movimentos para iniciar tratativas por Lucas Paquetá, do West Ham. (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Em relação ao Lucas Paquetá, o presidente Rodolfo Landim revelou que o Flamengo já fez alguns movimentos para entender a situação do jogador, mas admitiu que é uma negociação muito difícil.

– O Paquetá a gente tem que analisar. É um jogador que tem um contrato e que ia ser vendido para o Manchester City, fruto dessa complicação toda que está envolvendo ele aí. A gente tem interesse no jogador, óbvio. É um jogador criado na Gávea, tem uma identificação enorme com o Flamengo, é torcedor ferrenho. Não tenho dúvida que ele vai encerrar a carreira dele no Flamengo, porque ele tem um amor pelo clube gigantesco.

– A gente precisa ver como isso vai evoluir, e precisamos conversar com o clube dele. Alguns movimentos a gente já fez, mas temos que aguardar algumas coisas que estão acontecendo. - completou.