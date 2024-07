Landim abre o jogo sobre a chegada de Neymar ao Flamengo: ‘Sonhar não custa nada’

Neymar Jr. posa com a camisa de Gabigol, amigo pessoal e jogador do Rubro-Negro. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 18:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, esclareceu questões sobre a possível chegada de Neymar ao clube. Em entrevista ao Charla Podcast realizada nesta segunda-feira (22), o dirigente revelou que chegou a conversar com o atacante, mas ainda o vê como um sonho distante. Entretanto, as possibilidades seguem abertas para o futuro.

- Não custa sonhar, né. Eu acho o Neymar um jogador totalmente fora de série, top no mundo. Eu acho que ele vai se recuperar bem dessa lesão, porque ele é um jogador leve. Eu encontrei com ele no vestiário há um tempo atrás, bati um papo com ele. Ele me disse que acha que volta em plenas condições em meados de setembro.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Apesar do Flamengo ser um dos times mais financeiramente saudáveis do país, o salário do astro seria uma grande barreira para as negociações.

-O Neymar ganha, por mês, mais que duas folhas salariais do Flamengo. As pessoas não tem noção da magnitude de certas coisas, do valor envolvido. As informações oficiais afirmam que ele ganha 70 milhões mensais, de salário - revelou Landim.

Atualmente, Neymar se recupera de uma grave lesão sofrida no ano passado. Durante partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco.

Outros sonhos de Rodolfo Landim para o Fla são Lucas Paquetá e Claudinho. Questionado sobre as negociações, mais próximas que o sonho alto em Neymar, o presidente revelou em que pé estão as conversas. Confira outras aspas:

SOBRE LUCAS PAQUETÁ

-O Paquetá a gente tem que analisar. É um jogador que tem um contrato e que ia ser vendido para o Manchester City, fruto dessa complicação toda que está envolvendo ele aí. A gente tem interesse no jogador, óbvio. É um jogador criado na Gávea, tem uma identificação enorme com o Flamengo, é torcedor ferrenho. Não tenho dúvida que ele vai encerrar a carreira dele no Flamengo, porque ele tem um amor pelo clube gigantesco.

SOBRE CLAUDINHO

-A gente não esconde. O jogador tem o lado dele de querer disputar campeonatos europeus. Ele é brasileiro, já está lá há muito tempo. Claro que a gente buscou conversar com ele, através do empresário dele. Eu entendi que a gente chegou a um acordo com ele. Entre o Flamengo e o Claudinho não haveria problemas, o problema é com o clube que não quer se desfazer dele. Quando chegamos no nível de exigências, eles aumentaram. Eles não querem vender o jogador. Eu imagino que o jogador não esteja feliz lá.