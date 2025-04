Torcida do Flamengo comemora retorno de Pedro: ‘Nove bolado’

O Flamengo pode ter o retorno do atacante Pedro para a partida contra o Central Córdoba nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Para a ocasião, o camisa 9 voltou a ser relacionado após sete meses de afastamento por conta de lesão. A notícia animou os torcedores rubro-negros.

Nas redes sociais, diversos torcedores do clube carioca se manifestaram em apoio atacante. A maioria dos internautas lembraram o funk em homenagem ao jogador, que o classifica como um "nove bolado". Veja abaixo a repercussão:

Lesão do Pedro

O imprevisto físico do jogador rubro-negro aconteceu em setembro de 2024. Durante um treino com a Seleção Brasileira, ele rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA). Caso o retorno aconteça nesta quarta-feira (9), Pedro quebraria os precedentes do tratamento de determinada lesão.

Ainda não é certo se o camisa 9 do Flamengo irá entrar em campo nesta quarta-feira (9), contra o Central Córdoba. A presença dele está confirmada apenas na lista de relacionados. Com o sinal verde o Departamento Médico do clube, cabe agora, ao técnico Filipe Luís determinar a minutagem do jogador em campo.

O confronto entre o Rubro-negro e a equipe argentina é válida pela 2ª rodada de grupos da Libertadores. Ambos os clubes se encontram no Grupo C do torneio.

