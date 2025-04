Qual o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Central Córdoba?

Flamengo e Central Córdoba se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2025. Em campo, a expectativa é por domínio rubro-negro. Fora dele, a distância financeira entre os clubes também é gigantesca — e ajuda a explicar o favoritismo carioca no confronto.

O Flamengo é hoje o clube mais rico do Brasil. Para 2025, o Rubro-Negro prevê uma receita recorde de R$ 1,5 bilhão, impulsionada por direitos de transmissão, patrocínios, bilheteria, vendas de jogadores e premiações. Já o Central Córdoba, clube argentino da cidade de Santiago del Estero, vive realidade bem diferente. O time conquistou sua vaga na Libertadores após o título inédito da Copa Argentina em 2024 — o primeiro troféu oficial da história do clube.

📊 Valor de mercado dos elencos:

Flamengo: € 220 milhões (R$ 1,45 bilhão)

Central Córdoba: € 16 milhões (R$ 105,6 milhões)

Um dado impressiona: Gerson, Pedro e De La Cruz, sozinhos, valem mais que todo o elenco do adversário desta noite, segundo o site Transfermarkt.

🏆 Tradição e estrutura também pesam

Além do valor de mercado, o Flamengo conta com uma estrutura de clube europeu. O CT Ninho do Urubu é referência na América do Sul, o elenco é recheado de estrelas com passagens por seleções, e a folha salarial gira em torno de R$ 30 milhões por mês.



Por outro lado, estima-se que a folha salarial mensal do clube argentino gire em torno de R$ 2 milhões, levando em conta os salários médios pagos por equipes de pequeno porte na Argentina.

Mesmo com os contrastes, a equipe argentina chega ao Maracanã embalada pela classificação histórica à Libertadores e promete dificultar o jogo. Mas, nos bastidores, o abismo financeiro entre os clubes é tão grande quanto a expectativa por uma vitória brasileira.

