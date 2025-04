Cruzeiro: Pedro Lourenço admite muitos erros nas contratações

O dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, reconhece que o clube errou muito nas contratações. O dirigente não citou nomes de jogadores e divide a responsabilidade dos erros com o diretor de futebol Alexandre Mattos, muito criticado pela torcida cruzeirense nas redes sociais.

- A primeira pessoa que eu trouxe foi o Alexandre. A realidade mostra para todo mundo: erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante. Tive uma conversa com ele porque precisamos errar menos e, de preferência, não errar. Trouxemos jogadores que não deveriam ter sido contratados – afirmou Pedro Lourenço, em entrevista a “O Tempo Sports".

No meio da temporada passada, o Cruzeiro contratou sete jogadores. Veja a lista:

Cássio, goleiro Matheus Henrique, meia Lautaro Diaz, atacante Kaio Jorge, atacante Walace, volante Peralta, volante Jonathan Jesus, zagueiro

Na janela no início desta temporada, foram mais 11 reforços contratados pela SAF do Cruzeiro:

Dudu, atacante Gabigol, atacante Christian, volante Rodriguinho, meia Bolasie, atacante Eduardo, meia Marquinhos, atacante Fágner, lateral Fabrício Bruno, zagueiro Mateo Gamarra, zagueiro Wanderson, atacante

Gabigol foi um dos sete atacantes contratados pela SAF do Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Para Pedro Lourenço, o principal erro nas contratações do Cruzeiro foi investir em muitos jogadores para uma mesma posição, enquanto outros setores da equipe ficaram desguarnecidos:

- Agora, temos que trabalhar para melhorar isso. Às vezes, temos muitos jogadores para uma posição, mas falta onde o treinador precisa. Ele sabe disso, pois conversei com ele – disse o dono da SAF do Cruzeiro.

Dos 18 jogadores contratados pela SAF do Cruzeiro, sete são atacantes, seis são para o meio-campo e quatro zagueiros, além de um goleiro.

Dono da SAF do Cruzeiro reclama de avaliações erradas no meio do futebol

O dirigente também reclamou que, no futebol, às vezes, jogadores são superavaliados:

- Avaliações no futebol não foram bem feitas e chegam até mim de um jeito valorizado. O nosso departamento errou bastante, e como ele (Alexandre Mattos) é o chefe, a culpa cai sobre ele. A torcida tem um pouco de razão nisso. Temos que melhorar – admitiu Pedro Lourenço.