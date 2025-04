O Flamengo enfrenta o Central Córdoba nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Para ocasião, o rubro-negro poderá ter o retorno do atacante Pedro. O camisa 9 volta a ser relacionado após sete meses afastado dos gramados. O Lance! conversou com Renato Valença, fisioterapeuta esportivo, para entender as complicações da lesão do atleta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O imprevisto físico do jogador rubro-negro aconteceu em setembro de 2024. Durante um treino com a Seleção Brasileira, ele rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA). Caso o retorno aconteça nesta quarta-feira (9), Pedro quebraria os precedentes do tratamento de determinada lesão.

Renato Valença explicou que nesses casos os atletas normalmente demoram mais de 8 meses para retornarem as condições de jogo. Contudo, ele também contou que já tratou de um paciente que teve alta médica em um período semelhante ao do atacante do Flamengo. A recuperação depende de questões pessoais de cada um.

continua após a publicidade

- A gente (aqui na clínica) já cuidou de uma pessoa que teve alta em 7 meses. Mas ela não era atleta. Foi uma situação bem isolada. Não temos o contato direto com o Pedro, mas se tratando de um jogador de futebol, normalmente o tratamento é feito em vário períodos, para otimizar o tempo de recuperação. É difícil avaliarmos o trabalho que foi feito no clube - iniciou o profissional, antes de completar.

- Existe algumas questões que são importantes de colocarmos aqui, que são: As condições cirúrgicas e o pós-operatório. O Pedro é um jogador que já fez outras cirurgias, então a condição de adaptação é melhor. Existe também, uma construção genética, tem pessoas que precisam de mais tempo do que outras - concluiu.

continua após a publicidade

Quem é Renato Valença?

Especialista em fisioterapia esportiva, Renato Valença tem 20 anos de atuação na área. No currículo, ele carrega passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira e do Botafogo. Além disso, o profissional também já tratou de jogadores com destaque no mercado, como Neymar, Dudu , Alison, Alex Teixeira, Lucas Piazon e Igor Coronado.

➡️ Sete meses após grave lesão, Pedro volta a ser relacionado pelo Flamengo

Retorno de Pedro

Ainda não é certo se o camisa 9 do Flamengo irá entrar em campo nesta quarta-feira (9), contra o Central Córdoba. A presença dele está confirmada apenas na lista de relacionados. Com o sinal verde o Departamento Médico do clube, cabe agora, ao técnico Filipe Luís determinar a minutagem do jogador em campo.

O confronto entre o Rubro-negro e a equipe argentina é válida pela 2ª rodada de grupos da Libertadores. Ambos os clubes se encontram no Grupo C do torneio.