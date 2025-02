Flamengo x Botafogo: confira as escalações das duas equipes

O Flamengo recebe o Botafogo no Maracanã, na noite desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), para a disputa da sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. Confira abaixo as escalações de ambas as equipes:

Escalações de Flamengo e Botafogo

O Rubro-Negro vai a campo com: Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Varela; Allan, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Juninho.

O técnico Filipe Luís optou por deixar o capitão Gerson, o volante Pulgar, e o atacante Bruno Henrique no banco de reservas. O lateral Varela assume a lateral esquerda na ausência de um jogador da posição a disposição para o confronto.

Por sua vez, a escalação do Alvinegro é a seguinte: John; Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Matheus Martins, Savarino e Igor Jesus.

O Botafogo está escalado com o que tem de melhor. Carlos Leiria - técnico interino - precisa de uma vitória para tentar uma classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

