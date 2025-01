Flamengo é eficiente e atropela Cruzeiro-PB na estreia da Copinha

O favoritismo do Flamengo no Grupo 23 da Copinha 2025 foi refletido já na estreia do rubro-negro da competição. Sem dificuldades, a equipe foi eficiente e atropelou o Cruzeiro-PB com uma goleada de 5 x 0 no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo.

A vantagem elástica colocou o time no 1º lugar do grupo, que fica completo com Zumbi-AL na segunda posição após vencer o EC São Bernardo por 2 x 0 na manhã deste domingo (5). Na próxima rodada, líder e vice-líder se enfrentam na próxima quarta-feira (8), às 21h30.

Elenco do Flamengo comemora gol do rubro-negro diante do Cruzeiro-PB na Copinha. (Foto: Reprodução/YouTube/CazéTV)

O Flamengo foi escalado por Raphael Bahia, treinador que está substituindo Cleber dos Santos, deslocado para atuar com o time principal no Campeonato Carioca enquanto a equipe de Filipe Luís está nos Estados Unidos disputando jogos da pré-temporada da FC Series, na Flórida.

Dos cinco gols, cada um foi marcado por um atleta. E a torcida pôde ver algumas das principais joias do clube marcando na partida. Entre elas, Douglas Telles, atacante com multa estipulada em 90 milhões de euros, e Ryan Roberto, de apenas 16 anos, que teve seu nome gritado pela torcida pedindo para entrar durante o jogo e correspondeu com uma bola na rede.

Nesta edição, o rubro-negro carioca vai em busca do seu pentacampeonato, o que o colocaria como segundo maior campeão do torneio empatado com o Internacional e o rival Fluminense. O líder é o Corinthians, que tem 11 taças.

Como foi Flamengo x Cruzeiro-PB

A partida foi dominada pelo Flamengo e a equipe sofreu pouco com as investidas da equipe paraibana. Porém, a primeira chance de abrir o placar veio justamente do Cruzeiro. Aos quatro minutos, o atacante Vitor ficou com a sobra da bola após um cruzamento e bateu colocado por cima da meta do goleiro Caio Barone.

Mas a expectativa por uma atuação surpreendente durou muito pouco. Aos sete minutos, o atacante Bill fez jogada individual na esquerda e bateu cruzado do lado esquerdo da grande área. A bola explodiu na zaga e sobrou para o Felipe Lima. Bem posicionado, o centroavante estava bem posicionado e pegou de primeira o rebote para estufar as redes.

O curioso é que, dos cinco gols, quatro aconteceram após investidas do Flamengo ao ataque onde a bola ficou livre e em boas condições para os jogadores completarem para rede. O 2 x 0 saiu após um bate rebate na área em cobrança de escanteio. Pedro Lemos aproveitou a sobra e colocou para o gol.

Elenco do Flamengo correu para a galera na comemoração do 5º gol na partida. (Foto: Reprodução/YouTube/CazéTV)

No terceiro, bola enfiada para Joshua, que sai cara a cara com o goleiro Gean, que defendeu o chute, e Douglas Telles estava livre ao lado para dominar, tocar para as redes e fazer o 3 x 0. O placar terminou assim na descida para o intervalo e, no retorno, a situação não foi muito diferente, com o Flamengo pressionando o Cruzeiro-PB no Nogueirão.

O quarto gol saiu de bola parada. Aos 16 da segunda etapa, Bill fez mais uma boa jogada peo lado, invadiu a área e passou para Fred. O atacante, que havia saído do banco, foi derrubado e o pênalti assinalado. Na cobrança, o lateral Germano bateu bem, deslocou o goleiro cruzeirense e ampliou o placar.

A goleada foi selada já na reta final da partida. Ryan Roberto entrou em campo após muitos pedidos da torcida e correspondeu à confiança dada pelo técnico Raphael Bahia. Cinco minutos após entrar, o camisa 30 ficou bem posicionado e livre na grande área para ficar com a sobra de mais um bate rebate. Com calma, dominou e chutou forte para completar o 5 x 0. Após o gol, Bahia ouviu aplausos e agradecimentos da torcida flamenguista presente no Nogueirão.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5 X 0 CRUZEIRO-PB

1ª rodada - Fase de grupos da Copinha

📆 Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)

🥅 Gols: Felipe Lima, Pedro Lemos, Douglas Telles, Germano e Ryan Roberto

🟨 Cartões amarelos: - Gabriel, Zé Kauã e Souza (Cruzeiro-PB) / Luis Aucélio (Flamengo)

🔴 Cartões vermelhos: -

Escalações

FLAMENGO (Técnico: Raphael Bahia)

Caio Barone, Gusttavo, Pedro Lemos, Jhonny e Germano; Luís Aucélio (Caio Nóbrega), Pedro Leão (Lucas Vieira) e Joshua; Douglas Telles (Giovanni), Felipe Lima e Bill (Ryan Roberto).

CRUZEIRO-PB (Técnico: Julio França)

Gean Sales, Juninho Piancó, Paulão (Adrian Emanuel) e Wallacy Kaio (Victor Reis); Sousa Paraíba (Geovanni Alves), Laércio (Zé Kauã), Gabriel Lastrense e Bruno Baiano; Marcelo, Vinicius Sousa (Breno Alves) e Victor Farias (Hebert Kauê).