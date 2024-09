Tite conquistou apenas o Campeonato Carioca pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 09:59 • Rio de Janeiro

Tite foi demitido pelo Flamengo nesta segunda-feira (30). Após atuações burocráticas da equipe e a eliminação na Libertadores diante do Peñarol, o treinador não resistiu à pressão e foi desligado do cargo junto à sua comissão técnica.

Nas últimas partidas, o técnico foi alvo de vaias e ofensas por parte de rubro-negros no Maracanã, o que foi um fator crucial para a decisão da diretoria. Nas redes sociais, torcedores celebraram a queda do gaúcho.

Tite ficou no comando do Flamengo por 357 dias, tendo chegado ao Rio de Janeiro em outubro de 2023. Em sua trajetória, conquistou apenas um título: o Campeonato Carioca de 2024, superando com tranquilidade o Nova Iguaçu na decisão.

Em seu lugar, Filipe Luís assumirá interinamente. O ex-lateral, idolatrado por boa parte da torcida do Flamengo, estava à frente do sub-20 rubro-negro, e já conquistou o Mundial de Clubes da categoria. Sua estreia acontecerá diante do Corinthians, na ida das semifinais da Copa do Brasil, já na quarta-feira, 2 de outubro.