Flamengo

Matheus Gonçalves desabafa e fala em tom de despedida após título mundial do Flamengo

Jogador está se despedindo da categoria Sub-20

Matheus Gonçalves em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Matheus Gonçalves em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
19:43
A conquista do Mundial Sub-20 teve um sabor de "última dança" para Matheus Gonçalves. Em sua reta final na categoria, o camisa 10 viveu um roteiro de drama ao perder um pênalti que poderia dar o título, mas terminou a noite como bicampeão do mundo. Após o jogo, o jogador desabafou e falou em tom de despedida, celebrando o fim de um ciclo vitorioso na base do Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Despedida do Flamengo?

Para Matheus Gonçalves, a conquista foi ainda mais marcante por ter sido ao lado de companheiros com quem cresceu no clube e por marcar o fim de sua trajetória na base.

— Tem um gosto especial, né? A gente é criado junto. Nós todos somos criados juntos desde novinho. Então, é feliz demais, tem um gosto especial por ser com eles — disse o meia, que completou:

— Meu último ano de sub-20, meu último título sub-20. Agradecer a Deus pela partida. Feliz demais. Grato a Deus por tudo.

A tarde de Matheus Gonçalves quase teve um final amargo. Ele foi o responsável pela quinta cobrança de pênalti, que, se convertida, daria o título ao Flamengo. O jogador, no entanto, parou no goleiro Aller. O alívio veio com o herói da noite, o goleiro Léo Nanneti, que defendeu uma cobrança seguinte e permitiu que Carbone marcasse o gol do título.

Em um gesto de humildade, Matheus fez questão de exaltar o companheiro. — Agradecer a Deus pela partida, pela tarde iluminada que o Léo estava. Com certeza, nessa vitória, o Léo tem que ganhar todos os parabéns — afirmou.

Como foi a final

Em um jogo eletrizante no Maracanã, o Flamengo empatou com o Barcelona em 2 a 2 no tempo normal, com um gol salvador de Iago nos acréscimos. Nos pênaltis, o goleiro Léo Nanneti brilhou ao defender duas cobranças e foi o grande herói do bicampeonato rubro-negro.

Flamengo campeão Mundial sub-20 no Maracanã (Foto: Divulgação/ Flamengo)
Flamengo campeão Mundial sub-20 no Maracanã (Foto: Divulgação/ Flamengo)

