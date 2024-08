Tite detalha trabalho do Flamengo na bola aérea defensiva diante do Bahia: ‘Teve ajuste’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 00:57 • Salvador (BA)

Técnico do Flamengo, Tite celebrou o desempenho da equipe na bola aérea defensiva diante do Bahia nesta quarta-feira (29), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva após o duelo na Arena Fonte Nova, o treinador admitiu que fez ajustes na marcação. O quesito vem sendo preocupação no Rubro-Negro, que sofreu gols após cruzamentos nas últimas partidas.

- Sim, a gente observa (a bola aérea defensiva) e teve ajustes, sim. Ninguém se esconde atrás da responsabilidade, a equipe foi primorosa em termos de bola parada e andando bolas aéreas. Teve ajuste sim - comentou o técnico após a vitória.

O treinador também foi questionado sobre a postura do Flamengo na partida, com menos posse de bola, mas pressionando no campo de ataque no início de jogo. Tite afirmou que, mesmo que às vezes a equipe adote posicionamento mais defensivo, não fará o time "se acorvardar" em campo.

- Se tu quiser se defender, está mais perto de perder. A nossa proposta é de jogar da mesma forma, com três pressões onde a bola estiver. Senão vai perder. Não vou colocar a equipe para se acovardar. Pode ser (defensiva) numa circunstância do jogo. No segundo tempo fomos melhores, conseguimos a posse, conseguiu a marcação maior, ficamos à mercê do segundo gol, a equipe que precisa do placar precisa abrir e dá espaço - disse o treinador do Rubro-Negro.

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 nesta quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O único gol do duelo foi marcado por Bruno Henrique, de cabeça, já no segundo tempo. A partida de volta acontece no dia 12 de setembro (quinta-feira), no Maracanã.

