Tite desabafa após série de lesões no Flamengo: ‘Influencia em todo o trabalho’

Tite lamentou as lesões do Flamengo nas últimas semanas (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 00:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Flamengo, Tite desabafou sobre a enorme quantidade de lesões com as quais o Rubro-Negro vem sofrendo nas últimas semanas. O comandante abriu o jogo sobre a questão de Michael, que não tinha condições de atuar durante os 90 minutos diante do Bragantino.

- Talvez nós não tenhamos tempo para falar o suficiente o quanto isso influencia em todo o trabalho. E quando se trabalha em função disso para que a gente possa tomar decisões sem expor saúde do atleta, mas inevitavelmente acaba acontecendo e isso dói. Não era para ter jogado o jogo todo (contra o Bragantino). Ele teve a boa vontade de participar e foi decisivo. A gente tem que tomar decisão, tenta preservar ao máximo, mas é duro.

Na sequência, o treinador reforçou a questão do calendário de jogos do futebol brasileiro como um problema para seus atletas. Mas também agradeceu os esforços da diretoria na janela de transferências em busca de reforços.

- O grupo acaba inevitavelmente em função dessa sequência de jogos perdendo atletas importantes. Por mais que a gente cuide. Perdemos Viña e Cebolinha para a temporada toda. Um agradecimento às contratações pela necessidade que o Flamengo tem.

No mercado, o Flamengo contratou Alex Sandro e Carlos Alcaraz, que chegam ao Rio de Janeiro nessa semana. O clube ainda busca a chegada do ponta Gonzalo Plata, que pertence ao Al-Saad, do Qatar.