Tite abre o jogo sobre permanência no Flamengo: ‘Pode ser tchau, ou não’

Tite tem sofrido com a pressão dos torcedores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 01:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu por 1 a 0 o Athletico-PR no Maracanã, na noite deste domingo, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o técnico Tite falou sobre o futuro no Rubro-Negro

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

- Ao término do ano, associado a essa pergunta, vai ter "tchau" ou não. Mas aí não depende de mim, depende da sequência do trabalho. Deixa eu terminar, que a gente vê se foi bom ou não foi.

- O trabalho só vai ser devidamente julgado quando tiver o seu término. Agora é oportuno ou inoportuno, no meu caso. Eu tenho uma atenção: de representar com dignidade o cargo para o qual fui convidado, esse eu não abro mão. Mais competente num momento, menos competente no outro. Mas com respeito.

Tite tem sofrido com a pressão dos torcedores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi a partida?

Os donos da casa começaram melhor a partida, chegando com mais perigo ao gol, mas sem converter em chances concretas de abrir o placar. O técnico Tite optou por escalar um time com Gabigol, os novatos Plata e Alcaraz ao lado do titular Gerson. Em jogo pouco criativo ofensivamente, as defesas das duas equipes se sobressaíram. Destaque para o jovem Matheus Gonçalves, que já vinha de uma boa partida contra o Grêmio, e foi fundamental para as chegadas de perigo do Flamengo.

O segundo tempo seguiu o clima do Maracanã e esfriou para os dois lados. Como um replay do primeiro, os dois times tiveram dificuldade de fazer um jogo que avançasse da intermediária. Tite sacou Bruno Henrique, Arrascaeta e Alex Sandro do banco, mas as mudanças não trouxe o desempenho esperado. O gol veio dos pés do capitão Gerson aos 44 do segundo tempo para o alívio dos 30 mil torcedores presentes no estádio.

▶️ Torcedores elogiam meia do Flamengo: ‘Jogando mais que Arrascaeta’

▶️Copa do Brasil ou Brasileirão? Torcedores escolhem qual deve ser o foco do Flamengo

O que vem por aí?

Agora, o Flamengo enfrenta o Corinthians pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Já o Athletico-R só volta à campo no próximo sábado (5), pela 29ª rodada do Brasileirão contra o líder Botafogo na Ligga Arena. A bola rola a partir das 16h30.