Flamengo diz que documento sobre proposta para alvo é falso

O Flamengo desmentiu a informação de que o clube enviou uma carta de proposta para a Lazio sobre transferência do argentino Taty Castellanos. A reportagem do Lance!, em contato com uma pessoa próxima da diretoria, apurou que o documento viralizado nas redes sociais é falso. Nome do jogador, escudo do Flamengo e data de nascimento de Taty são outros indicativos da falsificação.

Na manhã desse sábado (19), viralizou, nas redes sociais de um jornalista, um print de uma suposta carta de proposta do Flamengo por Taty. Na publicação, é possível ver um documento com detalhes sobre a oferta do clube para transferência do atleta para o Rubro Negro.

No print da postagem, três itens chamaram a atenção e se tornaram indicativos da falsificação do documento. Em propostas oficiais, é normal que se use o nome completo do jogador em questão, mas não é o que acontece nesta carta.

Na declaração, o argentino está citado como Taty Castellanos e não como Valentín Mariano José Castellanos Giménez, seu nome completo.

Além disso, a data de nascimento do jogador no documento está errada. Na primeira linha, o papel diz que Taty nasceu no dia 2 de fevereiro de 2000. Entretanto, o atleta tem 26 anos e nasceu no dia 3 de outubro de 1998.

Por fim, outro item que chamou atenção no documento foi o escudo do Flamengo. Na carta, o escudo utilizado foi o antigo.

Taty Castellanos é um jogador argentino apontado como alvo do Flamengo nos últimos dias. Entretanto, não há indícios de propostas oficiais pelo camisa 11.

Lazio descarta venda de Taty Castellanos, alvo do Flamengo

O Flamengo viu suas chances de contar com Taty Castellanos diminuírem. O diretor de futebol da Lazio, Angelo Fabiani, praticamente descartou qualquer possibilidade de negociação pelo atacante argentino.

A negativa da Lazio representa mais um obstáculo para o Flamengo na busca por um atacante. O clube carioca tem tentado reforçar o setor, mas esbarrou recentemente em outra frustração: a negociação com o irlandês Mikey Johnston, do West Bromwich, da segunda divisão inglesa, chegou a ficar bem encaminhada, porém a forte reação contrária da torcida e a pressão interna acabaram levando à desistência do acordo.

– Nenhuma proposta foi feita (do Flamengo) e o jogador não está à venda – afirmou o dirigente em contato com o "GE".