Técnico do Flamengo, Filipe Luís encara Palmeiras pela 1ª vez; relembre duelos como jogador

Comandante rubro-negro há sete meses, Filipe Luís reencontrará um velho adversário da época de jogador neste domingo (25), no Allianz Parque, quando o Flamengo visita o Palmeiras pela décima rodada do Brasileirão. Esta será a primeira vez que o ex-jogador enfrenta o rival na função de treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Quando Filipe assumiu o Fla no dia 30 de setembro, a equipe já havia encarado o Alviverde em quatro oportunidades na temporada: duas pelo Campeonato Brasileiro e duas na Copa do Brasil. Assim, o primeiro embate do ano entre os rivais marca também o reencontro do ex-lateral-esquerdo com o principal adversário da época de jogador pelo Mais Querido.

Filipe Luís vs Palmeiras como jogador

Se o duelo deste domingo será a estreia de Filipe Luís contra o Palmeiras à beira do campo, como atleta foram oito partidas contra o Verdão. Em números, o retrospecto é favorável ao ex-jogador: são quatro vitórias, três empates e uma derrotas diante do adversário; ele não fez gols ou deu assistências. As memórias, contudo, se dividem em boas e ruins.

continua após a publicidade

A primeira delas foi em 2004, quando Filipe foi titular do Figueirense no empate em 0 a 0 no Palestra Itália. O jovem de 19 anos foi escalado no meio-campo pelo técnico Dorival Júnior e atou pelos 90 minutos, recebendo um cartão amarelo.

De resto, todas as outras sete partidas de Filipe Luís contra o Alviverde foram com a camisa do Flamengo. Apesar de ter bom aproveitamento em números, a única derrota em campo para rival traz lembrança dolorosa ao ídolo rubro-negro. Lesionado, ele precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo da final da Libertadores de 2021, na qual o Palmeiras levou a melhor na prorrogação.

continua após a publicidade

Por outro lado, o então lateral-esquerdo fez parte da conquista da Supercopa do Brasil daquele mesmo mano, superando a equipe paulista nos pênaltis. Dois anos depois, os times voltaram a se enfrentar pela competição, com vitória do lado verde, mas Filipe não saiu do banco de reservas.

Filipe Luís projeta jogo contra o Palmeiras

Em entrevista coletiva após a vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo-PB na última quarta-feira (21), pela Copa do Brasil, Filipe Luís projetou o duelo com o Palmeiras neste domingo (25). O técnico elogiou o adversário do que chamou de "clássico moderno do futebol brasileiro".

— Jogo muito importante. Grande rival. Um dos maiores elencos do Brasil também. Temos um respeito muito grande um pelo outro. Clássico moderno do futebol brasileiro. Esperamos ver um grande futebol. Tem muita coisa em jogo, no final são 3 pontos. Sem nenhuma dúvida, o Flamengo vai para ganhar e esperamos fazer um grande jogo. Só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver o Mundial. Esse é o nosso próximo foco — declarou o treinador rubro-negro.

➡️ Palmeiras e Flamengo fazem jogo mais caro do futebol brasileiro; compare