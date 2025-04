Técnico da LDU valoriza empate com o Flamengo: ‘Grande equipe’

Em jogo de poucas oportunidades na altitude de Quito, o Flamengo empatou sem gols com a LDU (EQU) e foi a quatro pontos no Grupo C da Libertadores. Após o duelo no Estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casa Blanca, o técnico da equipe equatoriana, Pablo Sánchez, elogiou a qualidade do elenco rubro-negro e valorizou o resultado mesmo em casa.

- Foi um jogo difícil. Estou satisfeito com o esforço dos jogadores. Jogamos contra uma grande equipe. É importante transmitir que estamos enfrentando uma equipe de altíssima qualidade, com jogadores de nível elevado. Jogamos de igual para igual. No final do jogo, tentamos aproveitar o cansaço, tivemos algumas chances, mas não conseguimos aproveitá-las - disse o técnico da LDU, em entrevista coletiva.

Com o resultado, a LDU ficou na liderança da chave, com cinco pontos somados. A rodada ainda terá nesta quinta-feira (24) o duelo entre Central Córdoba (ARG) e Deportivo Táchira (VEN), e os argentinos, caso vençam, chegarão a sete pontoa isolados na ponta do grupo.

- O valor do ponto será visto mais tarde; vencer teria sido ótimo. Fomos em busca, tentamos, mas não foi possível. Admiro a intenção da equipe e o bloco defensivo, porque o adversário teve poucas chances. Até agora, na Copa Libertadores, eles não sofreram nenhum gol contra nós, o que é algo a se considerar - acrescentou Pablo Sánchez.

O Flamengo vira a chave e foca no Brasileirão. A equipe comandada por Filipe Luís volta a campo no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), no Maracanã, contra o Corinthians, em duelo válido pela sexta rodada. Pela competição continental, o próximo desafio será diante do Central Córdoba (ARG), fora de casa, no dia 7/5.