De volta à Libertadores, Danilo cita erro que impediu vitória do Flamengo

Danilo iniciou a partida do Flamengo contra a LDU, no Equador, no time titular. Após o empate em 0 a 0 no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela Libertadores, o defensor garantiu que faltou concetração para a equipe brasileira voltar ao Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Tem uma coisa que pode crescer e hoje demonstrou é aprender a sofrer. Acho que em futebol a gente tem que aprender a sofrer, seguramente. Penso que hoje a gente poderia ter saído com os três pontos se tivesse um pouquinho mais de concentração ali, um pouquinho mais de… Um pouquinho mais de concentração - iniciou.

Flamengo, de Danilo, empata com a LDU pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Eu acho, de querer mesmo fazer os gols e vencer. A equipe está de parabéns porque lutou junto até o final, não é fácil nessas condições. E agora ainda tem um caminho pela frente, a gente tem partidas para vencer e para passar de fase em primeiro - complementou.

continua após a publicidade

Danilo, do Flamengo, de volta à Libertadores

Campeão da Libertadores em 2011 pelo Santos, com direito a gol na final, Danilo voltou a disputar a competição após 14 anos. Em grande estilo, aliás. Afinal, foi eleito o melhor jogador em campo. Após o jogo, ele falou sobre a marca.

- É, 14 anos. Para mim é especial, eu estou provavelmente nos últimos anos de carreira, então eu estou procurando desfrutar bem dessas oportunidades junto com esse elenco. São jogadores incríveis que estão me ajudando muito nessa readaptação. A gente tem que ter na cabeça agora vencer os jogos, aqueles em casa, aqueles fora de casa, porque o que pede a história do Flamengo é passar em primeiro. Acredito pouco nos prêmios individuais, acredito que sim a equipe trabalhou bem, se tem que receber um prêmio é um prêmio de equipe - disse Danilo.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real