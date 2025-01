O último teste do Flamengo para a Supercopa Rei será na manhã deste sábado (1). No Estádio Baenão, casa do Remo, em Belém, o técnico Filipe Luís comandará as atividades. O clássico com o Botafogo, que vale a taça do torneio, será no domingo, às 16h (de Brasília), no Mangueirão.

continua após a publicidade

Camisa I Flamengo 25/26 Camisa I Flamengo 25/26 Lançamento! Cadastre-se no site da adidas e a compre o novo Manto de 2025 com acesso antecipado! Garanta primeiro!

O treinamento do Rubro-Negro está marcado para as 9h30. Posteriormente, o atacante Everton Cebolinha participará de uma coletiva de imprensa.

A chegada da delegação em Belém será na noite deste sábado.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Animação dos remistas para receber o Flamengo

A reportagem do Lance! esteve no Baenão e acompanhou os últimos preparativos para o estádio receber o Flamengo. Jogadores, funcionários do clube e torcedores estão empolgados com a visita do time carioca, que também tem a alcunha de o "Mais Querido".

continua após a publicidade

Flamengo treinará no estádio do Remo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A casa do Remo tem capacidade para receber cerca de 14 mil torcedores. O estádio conta com diversas pinturas referentes aos grandes nomes da história do clube, como Alcino. Além disso, conta também com uma foto de Pelé com a camisa do clube, durante partida no Baenão.

Mural do Pelé com a camisa do Remo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real