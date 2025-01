Na noite de quinta-feira (31), o Flamengo conquistou uma vitória de 2 a 0 contra o Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca. Durante a partida, Guillermo Varela, lateral rubro-negro, sofreu um corte profundo na cabeça após um choque com o defensor do time adversário, Marreta. O incidente, aos 22 minutos do segundo tempo, provocou a substituição de Varela devido à gravidade do ferimento. O jogador uruguaio precisou de 10 pontos para tratar o corte, mas não apresentou sinais de concussão e foi liberado para voltar para casa. Segundo o clube, o lateral do Flamengo não será problema para a final de domingo, contra o Botafogo, pela Supercopa Rei.

continua após a publicidade

➡️ Entenda o protocolo que permite ‘substituição por concussão’ no futebol

Varela é subsituido no Flamengo x Sampaio Corrêa (foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Flamengo, através de um comunicado oficial, informou sobre o estado de saúde de Varela:

"Segundo o médico do Flamengo, Fernando Sassaki, o jogador sofreu um corte profundo, sem sinais de concussão. Ele encontra-se orientado e levou dez pontos ainda no vestiário. O atleta foi liberado para sua casa e seguirá monitorado pelo departamento médico do clube".



Varela, mostrando bom humor, comentou o incidente em suas redes sociais.

- Fui pelos 3 pontos e saí com 10. Feliz pela vitória e por representar o Flamengo - postou o lateral em suas redes sociais, referindo-se aos pontos conquistados pelo time e aos pontos de sutura que recebeu.

continua após a publicidade

Concussões, lesões cerebrais resultantes de movimentos bruscos da cabeça, podem ter consequências graves, impactando funções cognitivas vitais para o esporte.